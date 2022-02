Le CAC40 réduit nettement ses pertes 22/02/2022 | 11:20 Laurent Polsinelli 22/02/2022 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6870 PTS

Après avoir ouvert à son plus bas niveau depuis fin octobre dernier, suite à la décision de Vladimir Poutine d'envoyer des troupes dans deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, dont il a reconnu l'indépendance, le CAC40 a très rapidement réduit ses pertes pour s'inscrire désormais en légère baisse de 0.52% à 6752 points.



Sur le front des valeurs, Worldline s'envole de 8.4%, Téléperformance gagne 1.5% et Hermès 0.9%. Parmi les plus fortes baisses, on retrouve Renault (-3.7%), Eurofins (-3.2%) et Unibail (-2.4%).



Au niveau de la macroéconomie, les opérateurs prendront connaissance à 15h de l'indice Case Shiller, à 15h45 des indices Flash PMI manufacturier et services puis à 16h de l'indice du Conference Board et l'indice manufacturier de Richmond.



En données horaires, l'indice CAC40 fait preuve de volatilité. La dynamique demeure baissière sous les 6870 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. La réaction du jour semble néanmoins positive. Le dépassement des 6870 points serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 7000/7030 points.

Palmarès CAC 40 WORLDLINE 47.415 10.52% TELEPERFORMANCE SE 324 3.35% ARCELORMITTAL 26.93 2.98% SAFRAN 113.18 1.96% AIRBUS SE 114.08 1.73% DANONE 54.58 -1.39% MICHELIN (CGDE) 130.4 -1.55% VINCI 97.82 -1.55% BOUYGUES 31.56 -2.44% RENAULT 33.57 -3.76%