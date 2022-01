Le CAC40 réduit nettement ses pertes après la Fed 27/01/2022 | 11:55 Laurent Polsinelli 27/01/2022 | 11:55 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6873 PTS/ 7020 PTS

Contrairement à la préouverture, les places européennes résistent plutôt bien aux annonces de la Fed et redressent la tête depuis ce matin. Après un plus bas à 6873 points, le CAC40 est quasi stable à 6983 points alors que le S&P500 revient aussi à l'équilibre.



Du côté des valeurs, STM se distingue, avec un gain de 5%. Renault grimpe de 2.5% et BNP Paribas de 2.2%. A l'opposé, Dassault Systèmes perd 2.8%, tout comme ArcelorMittal.



Concernant les statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 du PIB américain, des commandes de biens durables ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage, avec les promesses de ventes de logements à 16h.



En données horaires, à court terme, on suivra de près la sortie des 6873/7020 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. La volatilité pourrait demeurer importante.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SANOFI 94.89 3.21% ENGIE 13.672 2.23% STMICROELECTRONICS N.V. 40.57 2.02% CARREFOUR 17.825 1.86% ORANGE 10.326 1.69% HERMÈS INTERNATIONAL 1292.5 -1.64% TELEPERFORMANCE SE 324.6 -1.76% ALSTOM 31.59 -2.29% WORLDLINE 42 -2.48% DASSAULT SYSTÈMES SE 41.06 -2.74% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.