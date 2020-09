Le CAC40 réduit ses gains Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5065 PTS

Malgré la clôture au plus bas de Wall-Street hier, le marché parisien tente de reprendre des couleurs, à la faveur du rebond du secteur de la santé et des télécoms. La tendance est également soutenue par les espoirs d’un plan de relance de 300 milliards de dollars au Etats-Unis, lequel sera voté demain au Sénat.

A la mi-séance, le CAC40 a quelque peu réduit son avance (plus haut à 5029 points) et s’inscrit désormais en hausse de 0.37% à 4992 points.



Au niveau des valeurs, Orange et Sanofi dominent, avec des gains respectifs de 3.4% et 1.7%, suivies par Total (+1.4%). Du côté des baisses, on retrouve Bouygues (-4.9%), Airbus (-2.6%) et Accor (-2.5%). Au niveau de la macroéconomie, aucune statistique majeure ne sera dévoilée en deuxième partie de séance. La prudence devrait ainsi rester de mise avant la décision de la BCE sur les taux jeudi et les tensions persistantes entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au sujet du Brexit. Techniquement, les oscillations horizontales perdurent au sein du range 4930/5065 points. On attendra la sortie de cette zone d’indécision pour se positionner dans un sens comme dans l’autre.

