En nette hausse à l'ouverture (plus haut à 6314 points), dans le sillage de la bonne tenue de Wall Street et des commentaires de la Fed qui ne semble pas pressée de modifier sa politique monétaire, le CAC40 réduit ses gains à la mi-séance, pour s'inscrire en timide hausse de 0.11% à 6269 points.

Après avoir perdu 1.4% hier, la prudence reste donc de mise alors que plusieurs membres de la Fed ont évoque la nécessité de voir la politique monétaire dans les mois à venir si l'économie américaine continue son expansion au rythme actuel.



Du côté des statistiques, la balance commerciale était moins bonne que prévu en zone euro (à 17.8B). Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice PhillyFed et des inscriptions hebdomadaires au chômage. A 16h, seront dévoilés les indicateurs avancés.



Graphiquement, comme évoqué ce matin, la dynamique demeure baissière en données horaires sous la zone des 6310 points. A court terme, le sens de sortie des 6227/6314 points devrait être déterminant pour l'orientation à venir.

