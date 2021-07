Le CAC40 réduit ses gains 01/07/2021 | 11:28 Laurent Polsinelli 01/07/2021 | 11:28 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6507 PTS

Soutenue par les records de Wall Street hier et des indices PMI manufacturiers meilleurs que prévu au Japon et en zone euro, la bourse de Paris a débuté la séance en fanfare, s’adjugeant plus de 1% dans les premiers échanges. Cette dernière réduit légèrement ses gains (+0.6% à 6546 points) en attendant les statistiques américaines.



Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 388K) puis de l'indice Final PMI services à 15h45, anticipé à 62.6. L'ISM services, attendu à 61, et les dépenses de construction (consensus 0.4%) seront dévoilés à 16h.



Techniquement, la dynamique se neutralise, l'indice ayant amorcé un mouvement de reprise dans la zone des 6470 points. Dans une logique de prudence, on pourra néanmoins conserver un biais baissier sous les plus hauts du jour.

