Le CAC40 réduit ses gains 24/01/2023 | 11:16 Laurent Polsinelli

Dans le sillage de Wall-Street la veille, la bourse de Paris a ouvert sur une note positive ce matin, ne réagissant que peu aux indices Flash PMI mitigés.



Ils étaient légèrement meilleurs que prévu en zone euro, à respectivement 48.8 et 50.7 (contre 47.8 et 49.8 précédemment).

L’activité manufacturière se redresse en France (50.8 contre 49.2 le mois dernier) mais elle se contracte davantage en Allemagne (47 contre 47.1). Inversement, l’activité des services a déçu en France (49.2 contre 49.5 le mois dernier) tandis qu’elle repart de l’avant outre Rhin (50.4 contre 49.2 précédemment).



Après un plus haut à 7064 points en début de séance, le CAC40 réduit légèrement ses gains (+0.12% à 7040 points), en attendant les prochaines publications trimestrielles des sociétés des deux côtés de l’Atlantique.



Aux Etats-Unis, Johnson & Johnson, Verizon et Lockheed publieront avant l’ouverture de Wall Street et Texas Instruments après la clôture. Les opérateurs prendront également connaissance à 15h45 des indices Flash PMI manufacturier et services puis de l’indice manufacturier de Richmond à 16h. Techniquement, l'indécision perdure. A très court terme, on suivra de près la sortie des 7015/7064 points pour agir.

