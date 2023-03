Le CAC40 réduit ses gains avant la compensation 17/03/2023 | 11:34 Laurent Polsinelli 17/03/2023 | 11:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6934 PTS/ 7104 PTS

Après avoir engrangé 2.03% hier, avec l'aide apportée par la BNS à Crédit Suisse et les propos rassurants de la BCE, le CAC40 a ouvert sur une note positive pour cette séance de compensation. Les opérateurs ont salué le sauvetage de First Republic Bank grâce au soutien coordonnée des grandes banques américaines qui se sont engagées à verser 30 milliards de dollars de dépôts pour éviter la défaillance du groupe californien et restaurer la confiance des clients. L'indice CAC40 a toutefois réduit ses gains initiaux et grappille désormais 0.05% à 7029 points.



Du côté des statistiques, l'indice CPI progresse de 8.5% en zone euro (contre 8.6% le mois dernier). La production industrielle américaine sera publiée à 14h15 et l'indice du Michigan à 15h.



Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de reprise technique, ayant brièvement dépassé les 7100 points ce matin. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper une poursuite du mouvement en direction des 7170/7200 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès ALSTOM 23.91 1.01% STMICROELECTRONICS N.V. 45.42 0.34% TELEPERFORMANCE SE 222.7 0.27% ENGIE 13.432 -2.50% VEOLIA ENVIRONNEMENT 26.4 -2.55% PUBLICIS GROUPE SA 70.14 -2.91% AXA 25.97 -3.28% RENAULT 35.365 -4.97% Heatmap : Composition de l'ETF Lyxor Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.