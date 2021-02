Le CAC40 réduit ses pertes 22/02/2021 | 11:19 Laurent Polsinelli 22/02/2021 | 11:19 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5703 PTS

Tandis que les opérateurs continuent de scruter avec attention l'évolution des taux d'intérêt, après leur récente progression en raisons de craintes inflationnistes, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note baissière, tout comme les autres places européennes.

Après avoir tutoyé les 5700 points en début de journée, le CAC40 recule désormais de 0.6% à 5739 points et les contrats Futures américaines laissent présager d'une baisse initiale de l'ordre de 0.7%.



Du côté des statistiques, seuls les indicateurs avancés seront dévoilés à 16h. Christine Lagarde s'exprimera par ailleurs à 15h30.



Concernant les valeurs, peu de hausses aujourd'hui. Total gagné 0.64%, Danone 0.42% et Atos 0.39%.

Les replis apparaissent ainsi beaucoup plus significatifs, comme Renault qui recule encore de 3.1% ou Dassault Systèmes qui perd 2.5%.



Techniquement, le CAC40 vient de combler un gap laissé ouvert dernièrement à 5705 points, avant de reprendre de la hauteur. En intraday, un biais baissier restera pour le moment privilégié sous les 5746 points, plus hauts du jour. Un retour au-dessus de ce niveau militerait néanmoins pour le comblement du gap ouvert ce matin (5773 points).

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ATOS SE 1.43% 63.86 -14.60% CAC 40 -0.11% 5767.44 4.00% DANONE S.A 1.06% 57.42 6.81% RENAULT -3.02% 36.885 3.15%

