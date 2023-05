Après un début de séance baissier, dans le sillage de Wall Street et des incertitudes au sujet du plafond de la dette américaine, le CAC40 a nettement réduit ses pertes et cède désormais 0.07% à 7401 points. Le S&P500 s'inscrit quant à lui en hausse de 0.25% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Alstom engrange 1.6%, Airbus 1.3% et ArcelorMittal 0.8% tandis qu'Unibail cède 2.2%, Téléperformance 1.2% et Carrefour 1.1%.

Concernant les statistiques, l'indice CPI était conforme aux attentes en zone euro à 7% sur un an. Il progresse de 5.6% hors alimentation et énergie.

Les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30 aux Etats-Unis puis les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, les oscillations se poursuivent au sein du range 7316/7463 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir.