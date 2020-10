Le CAC40 réduit ses pertes avant le NFP Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4757 PTS/ 4820 PTS

En baisse de plus de 1% dans les premiers échanges, alors que D. Trump a été testé positif au coronavirus, le CAC40 a depuis nettement limité ses pertes, pour s'inscrire désormais en repli de 0.29% à 4809 points.



La prudence reste néanmoins de mise dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera dévoilé à 14h30. Le consensus table sur un taux de chômage à 8.2%, 900K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.5%.

L'indice de confiance du Michigan sera ensuite publié à 16h, ainsi que les commandes industrielles, anticipées en hausse de 1.5%.



En données horaires, un biais baissier reste maintenu sous les 4820 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. On attendra la sortie des 4757/4820 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.







