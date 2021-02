Le CAC40 réduit ses pertes en attendant Wall Street 26/02/2021 | 11:05 Laurent Polsinelli 26/02/2021 | 11:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5700 PTS/ 3835 PTS

La forte baisse de Wall Street hier et la nouvelle poussée des rendements obligataires incitent à la prudence, engendrant de nouveaux dégagements en Europe ce vendredi. L'indice CAC40 a toutefois nettement réduit ses pertes initiales, cédant désormais 0.41% à 5760 points, contre un plus bas à 5693 points dans les premiers échanges.

L'indice S&P500, qui avait terminé en baisse de 2.45% à 3829 points hier, devrait ouvrir en timide hausse de 0.2%.



Sur le front des valeurs, Téléperformance (+5.7%) et Saint Gobain (+3.55%) se démarquent, tandis qu'ArcelorMittal signe la plus forte baisse (-2.8%) suivie par Unibai (-2.4%) et Totalt (-2.1%).



Concernant les statistiques, seront dévoilés à 14h30 aux Etats-Unis les dépenses et revenus des ménages, la balance commerciale, les stocks des grossistes et l’indice Core PCE. Viendront ensuite l’indice PMI de Chicago à 15h45 et l’indice du Michigan à 16h. Techniquement, le CAC40 fait preuve de volatilité depuis quelques séances. La tendance apparait neutre à court terme et il faudra surveillera la sortie des 5700/5835 points en clôture horaire pour agir.

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -1.39% 5703.22 4.19% SAINT-GOBAIN 3.09% 44.42 14.91% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.