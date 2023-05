En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour le Memorial Day, la bourse de Paris en légère baisse de 0.25% à 7285 points, les opérateurs limitant les initiatives avant l'examen de l'accord sur la dette américaine par les deux chambres du Congrès.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h et l'indice du Conference Board à 16h.



Au niveau des valeurs, STM grimpe de 2.2%, Société Générale gagne 2.1%, Dassault Systèmes 1.5% et Hermès 1.1% tandis que Total cède 1.3%, Danone 1.2% et Orange 0.7%.

Techniquement, pas de changement, seule la sortie des 7197/7378 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.