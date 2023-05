Dans le sillage des mauvaises statistiques chinoises et des incertitudes au sujet du plafond de la dette américaine, alors que les élus de la Chambre des représentants sont appelés à voter aujourd'hui pour ou contre l'accord, la bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce matin. Le CAC40 a toutefois nettement réduit ses pertes initiales et cède désormais 0.5% à 7174 points, contre un plus bas à 7122 points dans les premiers échanges.



En Chine, l'indice PMI manufacturier retombe à 48.8 (49.2 précédemment) et celui des services à 54.5 (56.4 le mois dernier). Les opérateurs prendront connaissance à 15g45 de l'indice PMI de Chicago puis de l'enquête JOLTS à 16h.



Sur le front des valeurs, Cap Gemini s'adjuge 4.8%, Veolia 2.7%, Eurofins 1.7% et Sanofi 1.4% alors que Kering perd 2.6%, Saint GObain 2.1%, Worldline 1.9% et Téléperformance 1.8%.

Graphiquement, la dynamique reste baissière sous les 7287 points. Le dépassement des 7195 points ces toutes prochaines heures serait néanmoins de bon augure pour une reprise technique en direction des 7260/7287 points.