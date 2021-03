Le CAC40 réduit ses pertes initiales 24/03/2021 | 11:10 Laurent Polsinelli 24/03/2021 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, la bourse de Paris a ouvert en nette baisse ce matin, impactée également par la dégradation de la situation sanitaire en Europe. Le CAC40 tente néanmoins de redresser la barre, ce dernier cédant désormais 0.24% à 5930 points, contre un plus bas à 5890 points en début de journée.



Les indices PMI meilleurs que prévu en zone euro contribuent ainsi à quelques achats à bon compte, dans l'attente des statistiques américaines.

L'indice PMI manufacturier est ressorti à 62.4 contre 57.5 attendu, celui des services à 48.8 (consensus 46.1).

Ces mêmes indices seront dévoilés aux Etats-Unis à 14h45. Avant ces données sur l'activité, les opérateurs prendront connaissance des commandes de biens durables à 13h30 (consensus 0.7%), puis des stocks pétroliers à 15h30.



En données horaires, le CAC40 a rallié une première cible baissière située vers 5900 points avant de reprendre un peu de hauteur. On suivra désormais la sortie des 5900/5970 points pour agir.

