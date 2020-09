Le CAC40 réduit son avance Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5075 PTS

Dans l’attente de la décision de la Fed sur les taux mercredi, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive, portée notamment par les espoirs d’un vaccin contre le covid-19 suite à la reprise des essais cliniques du vaccin d’AstraZeneca.

L’indice parisien a toutefois nettement réduit ses gains initiaux, le CAC40 s’adjugeant désormais 0.31% à 5049 points (plus haut à 5087 points). Les indices américains sont quant à eux attendus en hausse de 1% en moyenne cet après-midi.



Du côté des statistiques, la production industrielle a progressé de 4.1% en zone euro (consensus 4%). Aucun chiffre ne sera dévoilé aux Etats-Unis.



En données horaires, après une tentative de débordement des 5065 points, le CAC40 subit de nouveaux dégagements, réintégrant ainsi son trading range. La configuration reste pour le moment inchangée et seul un retour sous les 5000 points militerait pour une probable accélération baissière en direction des 4950/4930 points.

