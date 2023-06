Saluant la forte poussée de Wall Street hier, la bourse de Paris a ouvert en nette hausse ce matin, repassant brièvement au-delà des 7300 points dans les premiers échanges. Les gains se sont néanmoins réduits, dans l’attente de la publication de l’indice CPI aux Etats-Unis à 14h30.

Le consensus table sur +0.2% (contre 0.4% le mois dernier), soit +4.1% sur un an (contre 4.9% précédemment).



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.24% à 7267 points (plus haut à 7308 points) et le S&P500 gagne encore 0.25% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Téléperformance grimpe de 2.7%, Saint Gobain de 2.1%, Legrand gagne 2% et Vivendi 1.8% tandis qu’Unibail cède 2.2%, Bouygues 1.4% et Société Générale 1%.



Techniquement, le CAC40 a rallié ce matin la cible des 7294 points. On attendra désormais la sortie des 7237/7308 points pour agir.