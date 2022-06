Le CAC40 réduit son avance en attendant New York 27/06/2022 | 11:17 Laurent Polsinelli 27/06/2022 | 11:17 Envoyer par e-mail :

Surfant sur l’euphorie de vendredi, avec la nette détente des rendements obligataires, le CAC40 a poursuivi son mouvement de reprise en début de séance, avant de réduire sensiblement ses gains.

Après un plus haut à 6156 points vers 10h, l’indice parisien progresse désormais de 0.51% à 6104 points.

Sur le front des valeurs, Renault gagne 3.2%, Veolia et Alstom 2.3% et Cap Gemini 2.1% tandis que Bouygues perd 1.9%, Vinci 1.4% et Saint Gobain 1%. Au niveau des statistiques, les commandes de bien durables seront publiées aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0.1%) et les promesses de ventes de logements, anticipées en baisse de 3.5%.



En données horaires, le CAC40 a frolé la première cible majeure de rebond située vers 6177 points et correspondant à la borne haute d’un gap laissé ouvert le 13 juin dernier. En intraday, la tendance reste positive au-dessus des 6085 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour des prises de bénéfices en direction des 6020/6000 points. Le sens de sortie des 6085/6156 points devrait donc être déterminant.

