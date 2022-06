Le CAC40 refranchit les 6000 points 21/06/2022 | 11:17 Laurent Polsinelli 21/06/2022 | 11:17 Envoyer par e-mail :

En attendant le retour de Wall Street, fermée hier pour le "Juneteenth", le CAC40 poursuit son mouvement de rattrapage, refranchissant les 6000 points. L’indice parisien s’adjuge désormais 1.79% à 6026 points tandis que le S&P500 progresse de 1.9% en préouverture.



Seule statistique au programme, les ventes de logements existants seront publiées à 16h.



Au niveau des valeurs, Saint Gobain récupère 3.8%, LVMH 3.5%, Worldline 3.3% et AirLiquide 3.2%, tandis qu'Orange et Carrefour s’effritent de 0.3% et 0.2%..



En données horaires, le rebond se met en place, avec les 6030/6060 points comme premiers objectifs majeurs. Au-delà, on pourrait viser 6122/6177 points, bornes d’un gap laissé ouvert le 13 juin dernier.

