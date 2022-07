Le CAC40 renoue avec les 6100 points 18/07/2022 | 11:12 Laurent Polsinelli 18/07/2022 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente de nombreux résultats d'entreprise et de la décision de la BCE sur les taux jeudi, laquelle devrait monter ses taux de 25 points de base, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive. Le CAC40 s'adjuge actuellement 1.38% à 6119 points et le S&P500 progresse de 1% en préouverture.



Du côté des valeurs, Alstom reprend 3.6%, Kering et Saint Gobain 3.1%, Société Générale 2.9% et Total 2.8%. Seule Orange s'effrite de 0.1%.



Outre-Atlantique, l'indice NAHB des prix immobiliers sera publié à 16h.



Graphiquement, le CAC40 confirme son mouvement de rattrapage, avec les 6156/6177 points comme principaux objectifs. En intraday, un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 6059 points, plus bas du jour.

