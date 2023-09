En attendant le verdict de la Fed en matière de politique monétaire ce soir à 20h et ses projections en matière d’inflation et de croissance pour cette fin d’année, la bourse de Paris repart de l’avant aujourd’hui, rassurée notamment par le reflux de l’indice des prix à la consommation au Royaume Uni.

Il progresse de 6.7% (contre 6.8% le mois dernier) et de seulement 6.2% hors alimentation et énergie (contre 6.9% précédemment).



Seule statistique au programme, les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30.



Le CAC40 progresse désormais de 0.36% à 7308 points et le S&P500 gagne 0.15% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Edenred s'adjuge 2.8%, Eurofins 2.1%, Unibail 2%, Worldline 1.8% et Société Générale 1.5% tandis qu'Air Liquide cède 2.2%, Thalès 1.8% et Total 0.8%.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique après avoir tutoyé les 7250 points. On continuera de surveiller la sortie des 7247/7366 points pour agir.