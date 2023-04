Le CAC40 renoue avec les 7500 points 27/04/2023 | 11:06 Laurent Polsinelli 27/04/2023 | 11:06 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7427 PTS

Après sa forte baisse de la veille, la bourse de Paris reprend quelques couleurs, soutenue également par la perspective d'une hausse outre-Atlantique, le S&P500 gagnant 0.5% en préouverture.

Le CAC40 passe quant à lui au-dessus des 7500 points, avec un gain actuel de 0.47%.



Du côté des statistiques, le PIB américain pour le premier trimestre sera publié à 14h30 (consensus 2%), ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage, avant les promesses de ventes de logements à 16h. Au niveau des valeurs, Téléperformance récupère 2.3%, Renault 2%, Schneider Electric 1.9% et Michelin 1.7% alors que STM décroche de 7.2%. Unibail perd 1.4% et Essilor 0.9%. Graphiquement, le CAC40 rebondit sur la zone des 7430 points. On attendra la sortie des 7427/7508 points pour agir, un biais vendeur restant privilégié tant que la borne haute n'est pas dépassée.

