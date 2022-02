Le CAC40 repart à la baisse 07/02/2022 | 11:18 Laurent Polsinelli 07/02/2022 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7000 PTS

Objectif de cours : 6915 PTS

En l'absence d'actualité majeure aujourd'hui, l'orientation des places européennes est fébrile. La hausse de Wall Street vendredi est contrebalancée par les craintes de resserrements monétaires, la hausse des rendements obligataires et des prises de bénéfices sur le pétrole.

Après un début de séance positif, le CAC40 cède désormais 0.13% à 6942 points tandis que le S&P500 recule de 0.15% en préouverture.



Du côté des valeurs, ArcelorMittal s'adjuge 2.7%, Sanofi 1.3% et Renault 1.1%. A l'opposé, Publicis recule de 2.5%, Hermès perd 1.3% et Air Liquide 1.1%.



Aucune statistique majeure n'est attendue en deuxième partie de séance mais Christine Lagarde s'exprimera à 16h45.



En données horaires, comme évoqué ce matin, la dynamique reste négative sous les 7000 points. La zone des 6915 points devra de nouveau engendrer une réaction haussière sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 6850 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.