Le CAC40 repart à la baisse 30/03/2022 | 11:13 Laurent Polsinelli 30/03/2022 | 11:13 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6685 PTS

Après avoir bondi de 3% hier, sur fond d’espoirs d’un cessez-le-feu en Ukraine, le CAC40 subit des prises de bénéfices aujourd’hui, tandis que l’inversion de la courbe des taux aux Etats-Unis laisse craindre une récession. Le marché reste néanmoins prudent face à l’avancée des négociations politiques, la remontée des cours pétroliers et la persistance des tensions inflationnistes comme le souligne la BCE.

L’indice parisien cède désormais 0.92% à 6729 points et le S&P500 recule de 0.3% en préouverture.



Parmi les plus fortes baisses hier, Total reprend des couleurs (+2.8%), avec Sanofi (+1.1%), tandis que Renault perd 4.5%, Saint Gobain 3.1% et Safran 2.8%. Du côté des statistiques, l’enquête ADP devrait faire état de 455K créations d’emplois dans le secteur privé à 15h15. Le PIB américain est attendu à 7% à 14h30 et les stocks pétroliers seront publiés à 16h30. Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. Ce dernier devra préserver la zone des 6685 points sous peine de dégagements plus marqués en direction des 6590 points.

