Après un début de séance positif, la bourse de Paris repart finalement à la baisse, les opérateurs optant pour quelques dégagements avant la publication de l'inflation américaine demain et la décision de la BCE sur les taux jeudi.

Le consensus est partagé entre une nouvelle hausse de 25 points de base pour lutter contre l'inflation ou un premier statu quo, compte tenu du ralentissement économique constaté en zone euro.

A la mi-séance, le CAC40 recule de 0.31% à 7255 points et le S&P500 cède 0.25% en préouverture.



Pas de statistique à l'ordre du jour. En Allemagne, l'indice Zew est ressorti à -11.4 (contre -12.3 le mois dernier).



Sur le front des valeurs, Stellantis gagne encore 1.6%, Carrefour 1.3%, Société Générale 0.9% et Vinci 0.8%. Parmi les plus fortes baisses, Airbus perd 1.7%, Dassault Systèmes 1.6%, L'Oréal 1.4% et Worldline 1.3%.



Techniquement, pas de changement, on suivra la sortie des 7246/7316 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.