Le CAC40 repart à la hausse

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5075 PTS

Après un début de séance hésitant, alourdi par le secteur automobile, le CAC40 a rapidement repris le chemin de la hausse, avec la santé et le luxe.

La tendance est soutenue par de bons indicateurs. La production industrielle chinoise est ressortie en hausse de 5.6% et les ventes au détail ont progressé de 0.5%, leur première hausse depuis le début de la pandémie.

En Allemagne, l’indice ZEW a largement battu le consensus (77.4 contre 69.7 attendu).



L’indice CAC40 est actuellement en hausse de 0.32% à 5068 points et le S&P500 devrait progresser de 0.5% dans les premiers échanges.



Cet après-midi, seront dévoilés à 14h30 l’indice Empire State manufacturier et les prix à l’importation puis à 15h15 la production industrielle (consensus 1.2%). Graphiquement, pas de changement, il faudra attendre la sortie des 5000/5075 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir. La zone des 5030 points fera office de pivot intraday.

