Le CAC40 repart de l'avant

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4880 PTS/ 5000 PTS

Malgré le repli de Wall-Street hier, la bourse de Paris repart de l'avant ce matin, sur fond d'espoirs d'adoption d'un nouveau plan de relance US. Nancy Pelosi, la présidente de la chambre des représentants, avait indiqué hier, que faute d'un accord d'ici ce soir, le plan ne pourrait pas être voté avant l'élection présidentielle.

L'indice CAC40 progresse désormais de 0.29% à 4955 points (clôture officielle à 4942 points hier). Les contrats Futures américains sont également en hausse de 0.5%. Du côté des statistiques, les permis de construire et mises en chantiers seront publiés à 14h30.



En données horaires, le CAC40 poursuit ses oscillations horizontales au sein de la zone des 4880/5000 points. On attendra la sortie de ce range pour agir.

Laurent Polsinelli

