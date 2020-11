Le CAC40 repart de l'avant 13/11/2020 | 11:39 Laurent Polsinelli 13/11/2020 | 11:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 13/11/2020 | 11:39

Opinion : Négative sous les 5465 EUR

Objectif de cours : 5320 EUR

Malgré le repli de Wall-Street hier et des statistiques mitigées en Europe, le CAC40 repart de l'avant ce vendredi, ce dernier affichant un gain de 0.55% à 5391 points.

Profitant d'un relèvement de recommandation, Renault prend la tête du palmarès, avec une avancée de 5.1%, suivie par Engie (+3.5%) dont les résultats sont salués.

A l'opposé, Alstom ferme la marche, le titre reculant de 1.7%.



Du côté des statistiques, le PIB est ressorti à +12.6% en zone euro (consensus 12.7%) et la balance commerciale à 24B (contre 22.3B attendu). Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice PPI aux Etats-Unis puis de l'indice de confiance du Michigan à 16h, anticipé à 82.1.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide horizontalement après son récent test des 5465 points. Sous ce niveau, nous maintenons un biais baissier avec les 5320 points comme premier objectif. 13/11/2020 | 11:39 Laurent Polsinelli 13/11/2020 | 11:39 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 RENAULT 28.645 4.37% ENGIE 12.235 2.64% ATOS SE 66.52 2.18% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 15.55 1.79% AXA 18.284 1.71% L'ORÉAL 315.6 -0.54% SANOFI 85.84 -0.56% SAFRAN 113.15 -0.57% ALSTOM 41.63 -1.02% ORANGE 10.125 -1.36% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.