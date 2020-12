Le CAC40 repart de l'avant 01/12/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 01/12/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5518 PTS/ 5610 PTS

Après quatre semaines consécutives de forte hausse, la bourse de Paris a subi des prises de bénéfices hier, creusant nettement ses pertes dans les derniers échanges, malgré l'annonce par Moderna d'une demande d'autorisation pour son candidat-vaccin aux États-Unis et en Europe. L'indice parisien a finalement clôturé en forte baisse de 1.42% à 5518 points.

Unibail a perdu 5.8%, Total 5%, Société Générale 3.7%, Michelin 3.5% tandis que Danone et Téléperformance signaient les plus fortes hausses, avec respectivement 2% et 1.5%.



Les indices américains ont quant à eux réduit leurs pertes en deuxième partie de séance, malgré le repli du compartiment des pétrolières. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.91% à 29638 points, le S&P500 a cédé 0.46% à 3621 points mais le Nasdaq100 est parvenu à clôturer en hausse de 0.08%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre quelques couleurs (+0.8%) dans le sillage des places asiatiques, après la publication d'un indice PMI manufacturier Caixin à 54.9, un plus haut de 10 ans en Chine.

Les opérateurs prendront notamment connaissance de ces mêmes indices en zone euro et aux Etats-Unis, et d'une audition parlementaire de Jerome Powell à partir de 16h00. En données horaires, l'indice parisien amorce un mouvement de consolidation mais seul l'enfoncement des 5518 points militerait pour des dégagements plus prononcés en direction des 5490 points voire 5446 points par extension.

