Le CAC40 repart de l'avant en attendant Wall Street

La perspective d’une ouverture positive à Wall-Street (+0.4%) favorise quelques achats à bon compte ce matin en Europe et ce, malgré le repli des places asiatiques avec le compartiment des technologiques.

Porté notamment par la hausse du pétrole, le CAC40 s’adjuge désormais 0.36% à 6687 points.



Total Energies progresse de 1.8%, Renault gagne 1.3% et Veolia 1.2%. Du côté des baisses, Atos perd 2.1%, Kering 0.9%.



Pas de statistique majeure au programme ce lundi, hormis le budget de l’Etat à 20h. Il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l’indice CPI aux Etats-Unis.



Graphiquement, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation. A très court terme, le sens de sortie des 6650/6722 points devrait être déterminant. On attendra la sortie de cette zone pour agir, un baissier restant pour le moment privilégié sous les 6722 points.

