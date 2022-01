Le CAC40 repart fortement à la baisse 28/01/2022 | 11:07 Laurent Polsinelli 28/01/2022 | 11:07 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6873 PTS

Déjà plus de 100 points de reperdus depuis le plus haut du jour pour le CAC40, qui pâtît comme les autres places européennes, des craintes de resserrements monétaires aux Etats-Unis. La nervosité reste clairement palpable, à la vue des larges amplitudes de cotation en cours de séance.

Tandis que le S&P500 est tout juste stable en préouverture, l'indice parisien cède quant à lui 1.2% à 6939 points.



Seuls deux titres surnagent. Orange gagne 1% et LVMH 0.4%. Du côte des baisses, Alstom s'enfonce de 6%, après une baisse de recommandation. Safran perd 3.9% et Renault 3.7%.



Du côté des statistiques, l'indice Core PCE sera dévoilé aux Etats-Unis à 14h30 ainsi que les dépenses et revenus des ménages. L'indice de confiance du Michigan est attendu à 68.8 à 16h.



Techniquement, le CAC40 montre à nouveau des signes de faiblesse, après son rebond du milieu de semaine. Sous les 7050 points, on maintiendra un biais vendeur avec les 6873 points comme premier objectif.

