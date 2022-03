Le CAC40 repart fortement à la baisse 10/03/2022 | 11:22 Laurent Polsinelli 10/03/2022 | 11:22 Envoyer par e-mail :

Après avoir engrangé 7.13% hier, avec le repli des cours pétroliers et les espoirs d'accalmie du conflit en Ukraine, la bourse de Paris cède de nouveau du terrain aujourd'hui, alors que les troupes russes s'approchent d'Odessa.

Le CAC40 cède désormais 2.24% à 6244 points et le S&P500 recule de 0.7% en préouverture.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs attendent la décision de la BCE sur les taux à 13h45 et la conférence de presse de Christine Lagarde qui suivra à 14h30. A la même heure seront dévoilées aux Etats-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage mais aussi l'indice CPI.



En données horaires, l'indice demeure pour le moment en phase de reprise, malgré des mouvements erratiques de forte amplitude. Seul un retour sous les 6120 points mettrait à mal ce scénario de rebond.

