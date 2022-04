Le CAC40 repart très nettement de l'avant 20/04/2022 | 11:36 Laurent Polsinelli 20/04/2022 | 11:36 Envoyer par e-mail :

Profitant de la bonne performance de Wall Street hier, de quelques bons résultats d'entreprise et de la hausse des valeurs financières, le CAC40 reprend sa marche en avant aujourd'hui et revient tester la borne haute de son range. L'indice parisien s'adjuge désormais 1.2% à 6613 points tandis que le S&P500 cède 0.1% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Danone s'envole de 8.8%, BNP Paribas progresse de 3.7%, Société Générale de 3.6% et STM de 3.5%. A l'opposé, Carrefour ferme la marche, avec une perte de 1.6% suivie par Thalès (-1.1%).



Au niveau de la macroéconomie, la production industrielle progresse de 0.7% en zone euro et la balance commerciale ressort à -9.4B (-7.7B précédemment).

Les opérateurs prendront connaissance à 16 des ventes de logements existants, à 16h30 des stocks pétroliers, avant le Livre Beige de la Fed à 20h.



En données horaires, le CAC40 revient tester la zone des 6615 points. Le débordement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 6665 points voire 6700/6745 points par extension.

