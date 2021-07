Le CAC40 repasse au-dessus des 6400 points 21/07/2021 | 11:11 Jordan Dufee 21/07/2021 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Poursuite du rebond ce matin à Paris, où le CAC40 glane 1.24% à la mi-séance. L’indice parisien gomme ainsi une bonne partie de ses pertes de lundi. Toutes les valeurs du CAC40 progressent ce matin, à l’exception de Carrefour (-0.03%) qui fait du surplace. Les valeurs cycliques rebondissent, notamment Renault (+3.5%), Airbus (+3.3%) et Unibail (+3.0%). Sur le front des statistiques, seuls les stocks pétroliers seront à l’ordre du jour En données horaires, le CAC40 est repassé au-dessus des 6400 points dans les premiers échanges. Les acheteurs gardent par conséquent la main à très court terme tant que les cours évolueront au-dessus de ce niveau et tenteront de rallier la prochaine résistance majeure dans cette unité de temps, à savoir la ligne des 6480 points. En-dessous, la configuration deviendrait plus neutre.

