Le CAC40 repasse au-dessus des 7000 points avant les trimestriels 13/01/2023 | 11:15 Laurent Polsinelli 13/01/2023 | 11:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6960 PTS/ 7039 PTS

Rassuré par les données sur l'inflation américaine hier (CPI en hausse de 6.5% sur un an, contre 7.1% le mois dernier), le CAC40 repasse aujourd’hui au-dessus des 7000 points, en attendant les premiers résultats des banques américaines prévus à partir de 12h30 (Bank of America, JPMorgan, Welles Fargo et Citigroup...).

L’indice parisien s’adjuge actuellement 0.64% à 7020 points et le S&P500 est stable en préouverture.



Du côté des valeurs, Dassault Système gagne 2.3%, ArcelorMittal 2%, Alstom 1.8% et Safran 1.7% tandis que Renault cède 5.2%, Stellantis 3.7% et Bouygues 2.2%.



Au niveau de la macroéconomie, les prix à l’importation seront publiés aux Etats-Unis à 14h30 puis l’indice de confiance du Michigan



Techniquement, la tendance reste haussière au-dessus des 6920 points voire au-dessus des 6960 points en intraday. Au-dessus de ce niveau, les prochains objectifs haussiers seraient fixés à 7040/7061 puis 7100 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.