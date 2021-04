Après un début de séance positif, le CAC40 repasse dans le rouge à la mi-séance, dans l'attente de nombreux résultats d'entreprises américaines et de la décision de la Fed sur les taux demain. Pénalisé par Michelin (-2.89%), ArcelorMittal (-1.7%) et Safran (-1.31%), le marché parisien s'effrite désormais de 0.14% à 6266 points alors que Wall Street devrait ouvrir non loin de l'équilibre.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h puis l'indice manufacturier de Richmond et celui du Conference Board à 16h.



Graphiquement, toujours pas de changement, on attendra la sortie des 6229/6289 points pour agir. En intraday, le seuil des 6250 points fera office de pivot.