Le CAC40 repasse dans le rouge

Objectif de cours : 6885 PTS

Dans l'attente de l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30 ainsi que des décisions des banques centrales (Fed demain, BCE et Banque d'Angleterre jeudi puis Banque du Japon vendredi), le CAC40 a rendu ses gains initiaux et s'effrite désormais de 0.02% à 6941 points. La prudence semble renforcée par les craintes sanitaires persistantes et la perspective d'une ouverture négative de Wall Street (-0.3% pour le S&P500 et -0.6% pour le Nasdaq100).



Du côté des statistiques, la production industrielle progresse de 1.1% en zone euro (1.2% attendu et -0.2% le mois dernier). L'indice PPI devrait progresser de 0.5% aux Etats-Unis. Sur le front des valeurs, ArcelorMittal se démarque très nettement avec un gain de 4.3%, suivie par Orange (+2.3%) et Unibail (+1.2%). A l'opposé, Eurofins cède 1.7% et Dassault Systèmes 1.4%.



Techniquement, comme évoqué ce matin, un biais baissier reste privilégié sous les 7030 points. La zone des 6929 points devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 6885 points dans un premier temps. Seul l'enfoncement de ce seuil constituerait une nouvelle indication baissière militant pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 6800/6750 points.

