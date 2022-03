Le CAC40 repasse dans le rouge 23/03/2022 | 11:06 Laurent Polsinelli 23/03/2022 | 11:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6680 PTS

Objectif de cours : 6580 PTS

Après un début de séance positif dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, le CAC40 est repassé dans le rouge, alourdi notamment par le compartiment des bancaires. Les incertitudes persistantes au sujet des discussions en Ukraine incitent par ailleurs à limiter les initiatives, suite au fort rebond des marchés la semaine passée.

A la mi-séance, l'indice parisien cède désormais 0.22% à 6644 points et le S&P500 recule de 0.3% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Air Liquide gagne 1.66%, Thalès 1.38% et Carrefour 0.62%. A l'opposé, Crédit Agricole signe la plus forte baisse (-1.76%), suivie par ArcelorMittal (-1.47%)p et Société Générale (-1.37%).



Du côté des statistiques, les ventes de logements neufs seront dévoilées à 15h et les stocks pétroliers à 16h30. D'un point de vue technique, le CAC40 a de nouveau testé ce matin la zone des 6680 points, avant de subir quelques dégagements. Un biais baissier pourra être maintenu sous ce niveau, avec les 6600/6580 points comme premier objectif, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 AIR LIQUIDE 153.2 1.63% THALES 117.35 1.47% CARREFOUR 18.665 0.62% ORANGE 10.75 0.52% TOTALENERGIES SE 46.22 0.52% BNP PARIBAS 52.91 -1.29% WORLDLINE 41.545 -1.32% ARCELORMITTAL 30.135 -1.37% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 24.48 -1.39% CRÉDIT AGRICOLE S.A. 10.842 -1.90% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.