Dans le sillage des rendements obligataires et de la forte baisse de Wall Street hier, le CAC40 a ouvert en nette baisse, après de repasser en territoire positif. Après un plus bas à 6948 points, l'indice parisien progresse désormais de 0.05% à 7000 points, soutenu par la perspective d'un arrêt des hausses de taux en zone euro et des PMI légèrement supérieures aux attentes.



L'indice PMI services est ressorti à 48.7 en zone euro (contre 48.4 le mois dernier). L'indice PPI progresse de 0.6% (-0.5% précédemment) mais les ventes au détail reculent de 1.2% (-0.1% le mois dernier).

A 14h15, l'enquête ADP devrait faire état de 154K créations d'emplois dans le secteur privé. L'indice PMI services sera publié à 15h45, l'ISM services et les commandes industrielles à 16h, avant les stocks pétroliers à 16h30.



Du côté des valeurs, Orange gagne 2.2%, Engie 1.4%, Téléperformance 1.2%, Edenred 1% et Sanofi 0.8% tandis qu'Alstom cède 1.6%, Legarnd 1.1%, Renault et Stellantis 1%.



Graphiquement, le CAC40 tente de rebondir après avoir touché des plus bas ce matin depuis le 20 mars. Ce dernier devra désormais déborder les 7040 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7120 points.