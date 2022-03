Le CAC40 repasse dans le vert, accalmie en vue ? 02/03/2022 | 11:31 Laurent Polsinelli 02/03/2022 | 11:31 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6520 PTS

Cédant plus de 1.3% dans les premiers échanges, avec une situation toujours très tendue en Ukraine, la bourse de Paris tente de reprendre de la hauteur alors que la Russie serait prête à reprendre les discussions.

L'indice CAC40 est désormais en hausse de 0.45% à 6425 points et le S&P500 progresse de 0.8% en préouverture.



Sur le front des valeurs, ArcelorMittal engrange 6.3%, Total 3.8% avec la récente envolée des cours du pétrole. Airbus gagne 3.1% et Schneider Electric 3%. Parmi les plus fortes baisses, Veolia cède 5.5% et Danone 3%.



Concernant les statistiques du jour, l'enquête ADP devrait faire état de 378K créations d'emplois dans le secteur privé à 14h15. Les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed ce soir à 20h.



Graphiquement, le CAC40 amorce une reprise technique, après avoir tutoyé les 6300 points ce matin. La dynamique demeure néanmoins baissière sous les 6520 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, et seul un retour au-dessus de ce niveau militerait pour une reprise plus durable en direction des 6660 points.







