Le CAC40 repasse dans le vert avant l'inflation américaine 13/10/2022 | 11:10 Laurent Polsinelli

Après un début de séance baissier dans le sillage de Wall Street et des valeurs technologiques, alors que le secteur des semi-conducteurs pâtît des nouvelles restrictions aux exportations vers la Chine, le CAC40 repasse timidement dans le vert en attendant l’inflation américaine (0.26% à 5833 points).

Tandis que l’indice PPI est ressorti hier en hausse de 0.4% en septembre (0.3% hors alimentation et énergie), ce qui représente une progression de 8.5% sur un an (7.2% hors alimentation et énergie), les opérateurs devraient focaliser leur attention sur l’indice CPI qui sera dévoilé à 14h30.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage, attendues à 225K, seront publiées à la même heure, puis les stocks pétroliers à 17h.



Le S&P500 s’adjuge quant à lui 0.4% en préouverture.



Du côté des valeurs, Safran et Airbus caracolent en tête, avec des gains respectifs de 3.8% et 3.6%. Société Générale gagne 3%, Alstom 2.6% et Total 2.5%. A l’opposé, Hermès cède 2.2%, Pernod Ricard 1.9%, LVMH 1.4% et L’Oréal 1.3%.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 a pris appui sur la borne basse de son range ce matin. On continuera donc de surveiller la sortie des 5770/5885 points pour avoir plus de visibilité sur l’orientation à venir.





