Le CAC40 repasse les 7200 points

Objectif de cours : 7256 PTS

Avec l'apaisement des inquiétudes sur le secteur bancaire, les places financières ont poursuivi leur mouvement de reprise hier, portées notamment par les valeurs technologiques. Le CAC40 a ainsi clôturé en nette hausse de 1.39% à 7186 points.



Du côté des valeurs, STM a bondi de 6.4%, ArcelorMittal s'est adjugée 3.07%, Véolia 2.87%, Publicis 2.85% et BNP Paribas 2.69%. Seule Orange a cédé du terrain, enregistrant une perte de 0.5%.



Outre-Atlantique, l'appétit pour le risque a également été stimulé par l'apaisement des tensions sur les banques et l'accalmie sur les taux. Le Dow Jones a gagné 1% à 32717 points, le S&P500 1.42% à 4027 points et le Nasdaq100 a engrangé 1.87%. Aujourd'hui, en attendant le PIB américain a 14h30 et les inscriptions hebdomadaires au chômage, le CAC40 devrait afficher un gain de 0.5% à l'ouverture, repassant ainsi au-dessus des 7200 points.

Techniquement, la tendance est haussière en données horaires au-dessus des 7123 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 7200 points devrait ouvrir la voie aux 7256/7274 points, bornes d'un gap laissé ouvert le 10 mars.

