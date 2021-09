Le CAC40 reprend de la hauteur 31/08/2021 | 11:12 Laurent Polsinelli 31/08/2021 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6717 PTS

En dépit des records américains, le CAC40 peine à trouver une réelle orientation ce matin, tiraillé entre la bonne orientation des technologiques et le repli des valeurs industrielles et celles liées à l’énergie.

Atos grimpe de 2.2%, suivie par Essilor (+1.8%) Veolia (+1.7%) et STM (+1.6%), tandis que Safran perd 1.5%, Vivendi 1% et Total 0.6%.



La tendance apparait fragilisée par des indices PMI sous les attentes en Chine. L'indice PMI manufacturier est ressorti à 50.1 (contre 50.2 attendu et 50.4 le mois dernier) tandis que l'activité des services se contracte, avec un indice PMI à 47.5 (consensus 52.1 et 53.3 précédemment).

En zone euro, l’indice CPI progresse de 3% (consensus 2.7% et 2.2% le mois dernier).

Les opérateurs prendront connaissance de l’indice Case Shiller à 15h puis de l’indice du Conference Board et l’indice PMI de Chicago à 16h.



Techniquement, comme évoqué dernièrement, un biais haussier reste privilégié au-dessus de la zone des 6637 points, voire au-dessus des 6673 points en intraday avec les 6617 points en ligne de mire. Il faudra déborder ce niveau pour poursuivre le mouvement de rattrapage en direction des 6760 points.

