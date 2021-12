Le CAC40 reprend de la hauteur à la mi-séance 20/12/2021 | 11:41 Jordan Dufee 20/12/2021 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6750 PTS/ 6885 PTS

La marché parisien gomme une partie de ses pertes et ne recule désormais que d’un peu plus de 1.20% à la mi-séance. Si la nervosité reste palpable, les dégagements de ce début de semaine ressemblent davantage à un dérapage contrôlé qu’à un véritable mouvement de panique. Au niveau des valeurs, Eurofins Scientific (+1.65%), Hermès (+1.10%) et BNP Paribas (+0.30%) constituent les seules progressions journalières du CAC40. Graphiquement, les cours ont trouvé du soutien à proximité de la ligne des 6750 points, qui, comme évoqué ce matin, constitue un support majeur en données horaires. Le biais reste toutefois baissier à très court terme tant que les cours resteront en-dessous de 6885 points.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.