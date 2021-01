Le CAC40 reprend des couleurs 26/01/2021 | 11:02 Laurent Polsinelli 26/01/2021 | 11:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5450 PTS/ 5550 PTS

Malgré des retards de livraison et les problèmes de fabrication du vaccin contre la Covid-19, la bourse de Paris récupère une partie de ses pertes de la veille, à la faveur de quelques achats à bon compte. La prudence reste néanmoins de mise avant de nombreux résulttats de sociétés, Joe Biden ayant averti qu’il faudrait au moins deux semaines de négociation pour l’adoption du plan de relance de 1900 milliards de dollars.

Avec toutes ses composantes dans le vert, le CAC40 s’adjuge 0.97% à 5525 points tandis que les contrats Futures américains flirtent tout juste avec l’équilibre.



Du côté des statistiques, le marché attend l’indice Case Shiller des prix immobiliers puis l’indice manufacturier de Richmond et celui du Conference Board.



Johnson & Johnson, Verizon dévoileront notamment leurs résultats trimestriels à l’heure du déjeuner puis Texas Instruments et AMD ce soir après la clôture américaine.



Techniquement, le CAC40 amorce une reprise technique après avoir frôlé les 5450 points hier. A court terme, la tendance se neutralise et il faudra attendre le débordement des 5550 points pour disposer d’un nouveau potentiel d’appréciation en direction des 5590 points. On suivra donc de près la sortie des 5450/5550 points pour agir.

