Le CAC40 reprend des couleurs

Après une ouverture en nette baisse et un retour dans la zone des 5850 points, le CAC40 a rapidement repris de la hauteur et s’inscrit désormais en hausse de 0.41% à 5946 points.

L’indice PMI manufacturier est ressorti à 52.1 en zone euro (52 le mois dernier) et l’indice CPI progresse de 8.6% (8.5% attendu et 8.1% précédemment). Les opérateurs attendent en deuxième partie de séance l’indice Final PMI manufacturier à 15h45 puis l’ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h.



Du côté des valeurs, Airbus grimpe de 3.3%, Alstom récupère 2.7%, Safran 2.1% et Thalès 2% tandis que Cap Gemini perd 1.4% et Bouygues 1.3%.

L’indice S&P500 est quant à lui attendu non loin de l’équilibre en préouverture.



En données horaires, le CAC40 tente une nouvelle fois de rebondir sur la zone des 5850 points. Au-dessus des plus hauts du jour, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures, les 6000/6045 points seraient alors en ligne de mire.

