Le CAC40 reprend des couleurs avant les minutes de la BCE

En attendant les minutes de la BCE à 13h30 et les nouvelles sanctions contre la Russie, le CAC40 reprend quelques couleurs aujourd'hui, à la faveur de la bonne orientation des valeurs à caractère défensif. Celles liées aux matière premières, au pétrole et les financières cèdent en revanche du terrain.



Eurofins et Unibail s'adjugent 2.%, Unibail 2.2%, Téléperformance 2.1%, Vinci 1.6% et Air Liquide 1.5%.

Parmi les plus fortes baisses, on retrouve ArcelorMittal (-1.4%), Total (-1.1%), Veolia (-1%) et Crédit Agricole (-0.7%).



Outre les minutes de la BCE, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

D'un point de vue graphique, comme évoqué ce matin, la tendance demeure baissière sous les 6555 points, plus hauts du jour et zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, on suivra donc de près la sortie des 6440/6555 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.