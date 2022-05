Le CAC40 reprend des couleurs en attendant la Fed 03/05/2022 | 11:36 Laurent Polsinelli 03/05/2022 | 11:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6408 PTS/ 6507 PTS

Porté par le retournement haussier de Wall Street hier, dans le sillage des valeurs technologiques, ainsi que par quelques bons résultats d'entreprises, le CAC40 reprend des couleurs aujourd'hui.

Les gains tendent néanmoins à se réduire tandis que l'indice PPI s'est inscrit en hausse de 5.3% en zone euro (+1.1% le mois dernier). Le taux de chômage est quant à lui resté inchangé à 6.8%.

Après un plus haut à 6507 points, l'indice parisien progresse désormais de 0.83% à 6479 points.



La volatilité devrait rester élevée en attendant la décision de la Fed sur les taux demain soir. Le marché anticipe un relèvement de 50 points de base du taux directeur.

Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance des commandes industrielles américaines à 16h, anticipée en hausse de 1.3%.



En données horaires, le CAC40 amorce une reprise technique, comblant partiellement le gap laissé ouvert hier. Les cibles haussières restent pour le moment inchangées à 6523 points puis 6600 points. Un retour sous les 6400 points invaliderait ce scénario.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.