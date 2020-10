Le CAC40 reprend quelques couleurs Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4780 PTS/ 4870 PTS

Profitant de la bonne tenue de Wall-Street hier et de statistiques conformes aux attentes en zone euro, le CAC40 récupère ses pertes de la veille, avec un gain actuel de 0.69% à 4836 points.

L'indice PMI manufacturier est ressorti à 53.7 en zone euro, le taux de chômage à 8.1% tandis que l'indice PPI est légèrement décevant (0.1% contre 0.2% anticipé).



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 aux Etats-Unis, des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 850K) ainsi que des dépenses et revenus des ménages et l'indice Core PCE. A 15h45, sera publié l'indice Final PMI manufacturier (consensus 53.5) puis à 16h l'ISM manufacturier, attendu à 56 et les dépenses de constructions.



Dans cette attente, l'indice S&P progresse de 0.7 en préouverture.



En données horaires, le CAC40 est revenu ce matin au contact des 4870 points, zone de résistance majeure qui maintient l'indice sous pression depuis mi septembre. Seul le débordement de ce niveau libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4900/4950 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.