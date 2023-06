Après un début de séance positif dans le sillage de Wall Street, le CAC40 subir quelques prises de bénéfices alourdi par le compartiment du luxe et des indices PMI services décevants en zone euro.

L'indice parisien recule actuellement de 0.16% à 7259 points et le S&P500 est stable en préouverture.



L'indice PMI services est ressorti à 55.2 en zone euro, contre 55.9 le mois dernier (52.2 en France contre 52.8 précédemment). L'indice des prix à la production est quant à lui en baisse de 3.2% (-3% attendu et -1.3% le mois dernier).

Outre-Atlantique, l'indice Final PMI services sera publié à 15h45, l'ISM services et les commandes industrielles à 16h. Christine Lagarde s'exprimera aussi à 15h.



En données horaires, le CAC40 marque une pause après le rebond de la fin de semaine. Il faudra attendre le dépassement des 7294 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7356/7378 points. En cas d'échec, les dégagements pourraient se poursuivre en direction des 7220 points dans un premier temps.