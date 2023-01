Le CAC40 reprend son souffle après une première séance dynamique 03/01/2023 | 08:05 Laurent Polsinelli 03/01/2023 | 08:05 Envoyer par e-mail :

En l'absence de nombreux opérateurs en ce début de l'année, avec notamment la fermeture de New York, la bourse de Paris a profité de quelques achats à bon compte pour terminer en hausse de 1.87% à 6594 points hier.

Les valeurs automobiles et les financières étaient à l'honneur, à l'image de Renault (+6.79%), Unibail (+4.32%), Veolia (+3.63%), Michelin (+3.58%) et BNP Paribas (+3.15%). Seule Eurofins a cédé du terrain parmi les composantes du CAC40, enregistrant une baisse de 1.55%.



Au niveau de la macroéconomie, l'indice Final PMI manufacturier est ressorti à 47.8 en zone euro, comme précédemment.

Aujourd'hui, l'indice Caixin PMI manufacturier se contracte en Chine à 49 (contre 49.4 le mois dernier). L'indice Final PMI manufacturier et les dépenses de construction seront dévoilés aux Etats-Unis à 15h45 et 16H.



En attendant la réouverture de Wall Street, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance en baisse de 0.6%.

Graphiquement, l'indice parisien revient à proximité de la borne haute de son trading range. Seul le dépassement des 6616 points permettrait d'anticiper une accélération du mouvement en direction des 6680/6700 points.

A contrario, sous les 6545 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, on pourra s'attendre à de nouveaux dégagements qui pourraient ramener l'indice vers les 6520/6470 points.

